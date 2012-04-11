Позитивне сальдо інтервенцій НБУ на міжбанку у березні становило 152,5 млн дол.

Позитивне сальдо інтервенцій Національного банку (НБУ) на валютному міжбанківському ринку в березні становило 152,5 млн дол. (у січні і лютому сальдо було негативним, відповідно, 893,6 млн дол. і 113,5 млн дол.).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, минулого місяця НБУ проводив інтервенції виключно з купівлі іноземної валюти.

При цьому регулятор відзначає, що обсяг міжнародних резервів у березні, за оперативними даними, збільшився на 0,3%, або на 79 млн дол. – до 31,128 млн дол. (в еквіваленті).

За даними НБУ, з початку березня ринковий курс гривні за безготівковими операціями знизився щодо долара США на 0,39% - до 8,0313 грн/дол., а за операціями з продажу готівкового долара США - на 0,32%, до 8,0427 грн/дол.

Офіційний курс гривні щодо долара США у березні не змінився (7,9867 грн/дол.), а щодо євро і російського рубля підвищився на 1,35% (10,5999 грн/євро) і 1,15% (2,7272 грн/10 рублів) відповідно.

Довідка УНІАН. Міжнародні валютні резерви НБУ у 2011 році зменшилися на 8%, або на 2,78 млрд дол., - до 31,795 млрд дол.