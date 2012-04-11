Торги на міжбанку сьогодні закрилися на рівні 8,0225/8,0245 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися на рівні 8,0200/8,0250 грн/дол., на 12:00 звузився спред — 8,0215/8,0235 грн/дол. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,0225/8,0245 грн/дол., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2692/0,2696 грн/рубль, на 12:00 ціни знизилися — 0,2689/0,2693 грн/рубль. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2690/0,2694 грн/рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і склав 29,7250 рублів за долар (+0,0240).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3065/1,3155 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5260/10,5345 грн/євро, на 12:00 ціни пішли вниз — 10,5180/10,5250 грн/євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH зросли — 10,5410/10,5480.