«Спрощенці» подвоїли сплату єдиного податку — до 532,7 млн. грн

Підприємці, які працюють за спрощеною системою оподаткування, за підсумками першого кварталу 2012 року перерахували до бюджету 532,7 млн. грн єдиного податку, що майже у два рази більше, ніж у січні-березні 2011 року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

На сьогодні спрощену систему оподаткування в Україні використовують 1,02 млн. чоловік.