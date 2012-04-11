Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко розраховує, що Україна зможе досягти заявлених у бюджеті показників зростання економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр економічного розвитку і торгівлі заявив сьогодні журналістам.

«Буде дуже оптимістичним, якщо ми витримаємо заявлені в бюджеті показники зростання економіки. Ми поки що не бачимо підстав для перегляду макропоказників цього року. Але ми дуже уважно моніторимо ефективні дії, які знаходитимуться в розпорядженні уряду для того, щоб унеможливити зростання цін на основні продукти і забезпечувати заявлений рівень інфляції», - повідомив П.Порошенко.

Він зазначив, що для утримання зростання цін на продукти харчування, яке можливе наступного року, уряд має намір у значно більшому обсязі використовувати можливості Аграрного фонду для інтервенційних операцій. «Ми домовилися, що наразі буде змінене його (Аграрного фонду - УНІАН) керівництво, змінена його структура», - повідомив міністр. Він додав, що наразі плануються закупівлі до Аграрного фонду вершкового масла, сухого молока і цукру, ціни на які на сьогодні дуже низькі, «щоб коли наступного року ці ціни підвищуватимуться через об'єктивні і суб'єктивні чинники, держава мала можливість ринкового впливу на процеси ціноутворення».

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%.

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