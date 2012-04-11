Податківцям заборонено відмовляти платникам податків у прийомі звітності - Клименко

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко нагадав підпорядкованим про заборону відмовляти платникам податків у прийомі звітності, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, таке розпорядження було видане після аналізу звернень підприємців на гарячу лінію “Пульс податкової”.

«Мені довелося нагадати деяким своїм підлеглим, що закон передбачає тільки одну підставу для відмови у прийнятті звіту або декларації - відсутність обов'язкових реквізитів. І що виконання цих положень закону є їхньою персональною відповідальністю. На сьогодні це питання зняте з порядку денного, в першу чергу за рахунок громадської активності платників податків», - відзначив О.Клименко.

Він також додав, що надалі його відомство має намір запровадити нові інформаційні сервіси для платників, щоб оперативно вирішувати будь-які непорозуміння та усувати бюрократичні перешкоди для бізнесу.