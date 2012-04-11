Бізнес готовий вдосконалюватися для отримання ПДВ «автоматом» - ДПСУ

Бізнес готовий вдосконалюватися для отримання автоматичного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Про це заявив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко під час зустрічі з представниками Торгово-економічних місій у складі дипломатичних представництв в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

«Зараз ми відзначаємо великий інтерес бізнесу до автоматичного відшкодування. Всі переконалися, що це зручно і одержати допуск до «автомату» не дуже складно - критерії прості й чітко визначені законом», - сказав О.Клименко.

За його словами, на сьогодні у 5 разів менше претендентів на автоматичне відшкодування мають справу з сумнівними контрагентами, а половина потенційних користувачів цього сервісу ліквідували податкову заборгованість. Крім того, підприємства відмовляються від зарплат «в конвертах».

«На сьогодні кожна друга гривня повернутого ПДВ надходить на рахунки платників через «автомат». Я впевнений, що цей показник істотно зросте у поточному році», - наголосив О.Клименко.

Нагадаємо, за підсумками 2011 року за допомогою автоматичного відшкодування платники одержали 20 млрд грн ПДВ (47% загальних обсягів).