Проблем з погашенням боргів Україна не має – Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що жодних проблем з погашенням боргів Україна не має, і Київ зацікавлений у продовженні співпраці з Міжнародним валютним фондом в рамках програми stand-by.

Як повідомляється на сайті уряду, про це М.Азаров заявив під час зустрічі в середу з членами наглядової ради Ялтинської Європейської стратегії.

«Ми виконали практично всі умови МВФ: у нас профіцит державного бюджету, низький рівень інфляції, стабільна банківська система, ми сумлінно платимо боргові зобов'язання - практично всі умови співпраці з МВФ виконано, окрім однієї. Вони говорять: тарифи на газ для населення мають співвідноситися з ціною на російський газ», - відзначив М.Азаров.

Він додав, що українці не повинні бути заручниками газового контракту 2009 року.

«Я питаю у МВФ: чому наші люди мають платити за цей злочинний договір? Ми вже два роки ведемо переговори з Росією, і доб'ємося зниження ціни. І коли ми доб'ємося справедливої ціни, наші люди платитимуть її», - сказав прем'єр України.

Він нагадав, що поточного року Україна має повернути МВФ 3,75 млрд доларів за кредитом Фонду від 2008 року, з яких 600 мільйонів вже повернуто.

М.Азаров наголосив, що жодних проблем з погашенням боргів не існує, Україна поводиться як абсолютно сумлінний позичальник.