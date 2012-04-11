Соціологи приступили до вивчення індексу інвестиційної активності з ініціативи ДПСУ

Соціологи приступили до вивчення українського інвестиційного клімату з ініціативи Державної податкової служби України (ДПСУ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це заявив голова ДПСУ Олександр Клименко під час зустрічі з представниками Торгово-економічних місій у складі дипломатичних представництв в Україні.

За його словами, у вивченні інвестиційного клімату України соціологам допомогли фахівці з 250 вітчизняних та іноземних (американських і європейських) підприємств.

«Я хочу підкреслити, що національний індекс буде формуватися за тією ж методикою, що й визнані в міжнародних ділових колах рейтинги. Ми виступили з такою ініціативою, перш за все для того, щоб інвестори мали у своєму розпорядженні повноцінну економічну карту України як матеріал для прийняття рішень», - зазначив О.Клименко.

Нагадаємо, над створенням індексу інвестиційної активності сьогодні працює соціологічна компанія Research & Branding Group.