ДПСУ: «горизонтальний моніторинг» повністю позбавить великий бізнес від податкових перевірок

Перехід на на принцип роботи за «горизонтальним моніторингом» дозволить повністю позбавити великий бізнес перевірок з боку податкових органів.

Про це заявив голова ДПСУ Олександр Клименко під час зустрічі з представниками Торгово-економічних місій у складі дипломатичних представництв в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі податкового відомства.

«Сучасні форми податкового аудиту нівелюють потребу в традиційних методах контролю. Доступ до інформації про фінансові операції платника в режимі он-лайн дає можливість, не турбуючи бізнесмена, аналізувати податкові ризики його діяльності та відразу попереджати про виявлені загрози, сумнівні операції, контрагентів з негативною податковою історією і т. д.», - підкреслив О.Клименко.

Даний сервіс, за його словами, має стати частиною спеціального пакета обслуговування в новому центральному офісі з обслуговування великих платників податків.

Нагадаємо, «горизонтальний моніторинг» вперше було введено податківцями Нідерландів, а згодом запозичено іншими європейськими країнами. В Україні цей сервіс поки існує в якості експерименту на кількох великих підприємствах.