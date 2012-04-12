Торги доларом на міжбанку відкрилися на рівні 8,0210/8,0250 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0210/8,0250 грн/дол., ціни на російську валюту піднялися – 0,2709/0,2713 грн/рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,5310/10,5375 грн/рубль, повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоригувалися – 1,3126/1,3128 дол./євро (середа, 11 квітня, - 1,3122/1,3124 дол./євро).

У середу, 11 квітня, Національний банк України на ринок не виходив.