В Україні 9 із 10 платників ПДВ звітують через інтернет - ДПСУ

Кількість платників ПДВ, які подають звітність через мережу інтернет, зросла з 39% на початку 2011 до 90% в 2012 році.

Про це заявив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко під час зустрічі з представниками Торгово-економічних місій у складі дипломатичних представництв в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі податкового відомства.

«Наявність доступного та якісного обслуговування стимулює бізнес використовувати прогресивні форми виконання своїх податкових зобов'язань», - зазначив О.Клименко.

Податківець також підкреслив, що його відомство буде просувати і підтримувати всі пропозиції, спрямовані на полегшення ведення бізнесу і покращення інвестиційного клімату.

«Поступове зниження податкових ставок уже закладено в законі. Але ми також готові виступати із законодавчими ініціативами в інших аспектах податкової політики: спрощення формальностей, зручність сплати та адміністрування податків і т.д.», - підсумував О.Клименко.