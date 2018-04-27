Інфляція знижується згідно з директивою влади

Україна б'є рекорди з мінімально низького показника інфляції. Причому співвідношення цифр вражає своєю нереальністю: життя середньостатистичного українця не стає легшим, а навпаки - все тяжчим і тяжчим. Але, керований владою Держстат не перестає тішити свого «замовника» статистикою зростання економіки. Зокрема, в березні поточного року інфляція склала 0,3% (з початку року - до 0,7%), а в січні-лютому показник був на рівні 0,4 (проти відповідного періоду 2011 року - 3,4%). Феномен відзначили на пострадянському просторі. За даними Статистичного комітету СНД, Україна має найнижчий в СНД показник індексу інфляції з січня 2011-го до січня 2012 року - 3,7%. В середньому по країнах СНД ціни зросли на 8,5%, а найвищу інфляцію продемонструвала Білорусь - 109,7%.

Прем'єр-міністр Микола Азаров прогнозує позитивну тенденцію - «за перші два місяці ми маємо близько 0,3% (інфляції - ред.). Тобто, у річному обчисленні поки йдемо на рівні приблизно 3%». Тому він вважає оптимальними заходи, які проводить уряд для стимулювання економічного зростання. Правда, в Мінекономрозвитку підрахували, що середньорічний показник у 2012-му буде трохи вищим - 4%. Як бачимо, різниця не така значна, аби засумніватися в цілісності правлячої команди. Вона також запевняє, що реалізація соціальних ініціатив Президента, оцінена в 18 млрд грн, не зможе негативно підкоригувати статистичні плани. Мало того, за словами Азарова, «якщо ми утримаємо інфляцію на рівні 5-6%, значить, облікові ставки з рефінансування банків знизяться і знизяться, природно, ставки з кредитування промисловості». Тобто, в наявності повне відновлення економіки. Але як же тоді бути з тим, що в першому кварталі, за попередніми оцінками, зростання ВВП не перевищить 3%, що нижче закладеного показника в бюджеті. Якщо показник не зможуть підняти вище, то яким чином уряд стане «добувати» гроші для виконання передвиборних обіцянок Януковича, з урахуванням газової проблеми і невизначеності у відносинах з МВФ? Цілком зрозуміло - посиленням фіскального тиску на тих, хто ще може платити. Не виключається й емісія. Виникає питання, яким чином вдасться продемонструвати приборкання інфляції. Хочеться в цьому зв'язку навести один приклад, причому він не має ніякого відношення до економіки - ціни на бензин за останній місяць зросли на 70 коп., а Держстат констатує за 3 місяці підвищення цін на 2,4%!

Як відзначає президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, «індекс інфляції за березень 2012 року став «сенсацій». Згідно з офіційними даними, середньорічний показник інфляції (березень 2012 до березня 2011 року) в Україні склав 1,9%. І це в той час, як аналогічний показник у єврозоні знаходиться на рівні 2,6%, Німеччини - 2,1%, Великобританії - 3,4%, Китаї - 3,4%, Росії - 3,7% (катастрофа!) . У березні 2012 року дешевшали тільки овочі, молоко, цукор, побутова техніка та автомобілі. Інші товари не дорожчали, фактично їх ціни залишалися без змін. Набрали у вартості послуги каналізації та яйця.

Швидше за все, дана статистика є показником наступного: влада розуміє, що без емісії вибори не провести, тому намагається максимально занизити показник інфляції на початку року, щоб потім в кінці року, коли буде складно його стримувати, забезпечити низький рівень в цілому. Абсолютна нісенітниця, бо ні для економіки України, ні для зарубіжних інвесторів показник інфляції вже не є орієнтиром. Це суперечить будь-якій економічній теорії та практиці. Не можуть за такої низької інфляції ставки за депозитами бути на рівні 16%, а за кредитами - майже 20% ».

Як відзначає начальник відділу аналізу фінансових ринків ING Банку Україна Олександр Печерицин, «показник річної інфляції в 1,9% оновив 9-річний мінімум, при цьому в короткостроковій перспективі, швидше за все, дана тенденція не зміниться. Водночас, прискорення інфляції можливе після завершення виборної кампанії, лише з 4 кварталу. Третій місяць поспіль офіційний рівень інфляції виявляється нижче консенсус-прогнозу. При цьому навіть очікування прискорення інфляції через зростання світових цін на нафту не вплинули на офіційний показник. Зокрема, інфляція за березень була нижчою як нашого (0,6%), так і консенсус-прогнозу (0,5%)».

Головний економіст інвесткомпанії Dragon Capital Олена Бєлан зазначає, що «зростання цін продовжує стримувати минулорічний рекордний урожай сільгосппродукції. Ціни на овочі знизилися в березні на 0,9% м/м (-52,5% г / г), оскільки сільськогосподарські підприємства почали розпродавати надлишки продукції, що зберігаються на складах, у той час як ціни на фрукти зросли на 0,8% м/м (в порівнянні з +5,2% м/м у лютому), в основному за рахунок дорожчого імпорту. Крім того, в березні вперше виявився вплив українсько-російської «сирної війни»: ціни на молоко і сир на внутрішньому ринку впали на 2,2% і 0,7% м/м, відповідно. Так само у відповідності з очікуваннями зросли ціни на яйця (+11,5% м/м в березні, у порівнянні з -3,8% у лютому). Загальне зростання цін на продукти харчування, на які припадає 53% структури споживчого кошика, в березні досягло 0,2% м/м, сповільнившись у річному вираженні до -1,0% (у порівнянні з +0,6% у лютому). У квітні ми очікуємо сезонного зростання цін на продовольство у зв'язку з Великоднем. Проте у попередні роки ціни на продукти харчування, як правило, поверталися до нормального рівня відразу після свят, тому, ми не очікуємо істотного впливу на інфляцію за підсумками місяця. Динаміку споживчої інфляції цього року визначатимуть два різноспрямовані чинники: скорочення внутрішнього споживчого попиту, з одного боку, і очікуване зниження урожаю с/х культур у зв'язку з несприятливими погодними умовами, з іншого. Оскільки наслідки зниження врожаю стануть відчутними в другій половині року, річна інфляція може трохи коливатися, але прискориться до 7,5% до кінця року (порівняно з 4,6% за 2011 р.)».

*** Інфляція в Україні в грудні 2011 року порівняно з листопадом склала 0,2%, в 2011 році в цілому - 4,6%. Показник інфляції в січні-грудні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року склав 8%. В Україні інфляція в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року склала 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) - 9,1%. Держбюджетом України на 2012 рік прогнозується інфляція на рівні 7,9%.

Керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко вважає, що «темпи інфляції в квітні можуть скласти 0,2-0,3%. Зростання цін на паливо на тлі підвищення з початку року акцизів і високих цін на нафту продовжиться, однак помітнішими темпами. Подорожчання основної групи товарів споживчого кошика - продуктів харчування і безалкогольних напоїв може залишитися незначним.

Підтримці невисоких темпів інфляції в квітні також буде сприяти і монетарна політика НБУ. В останні кілька тижнів регулятор відновив операції щодо мобілізації зайвої грошової маси з економіки».

Варто зазначити, що Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's у середині березня переглянула прогноз по суверенних кредитних рейтингах України зі «стабільного» на «негативний», одночасно підтвердила довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні «В + / В». Крім того, рейтинг України за національною шкалою знизила з «uaAA-» до «uaA +».

Аргумент агентства був таким: прогноз «негативний» відображає посилення ризиків, пов'язаних із значними потребами Україніи в рефінансуванні зовнішнього боргу та дефіциту бюджету. Стримуючий вплив на рейтинги України має небажання уряду проводити подальші структурні реформи громадських фінансів, а також значний рівень боргу фінансового сектора, для якого характерна велика частка проблемних кредитів. Позитивний вплив на рейтинги чинять порівняно низький рівень боргу громадського сектора, значні природні ресурси країни і відносно високий потенціал зростання економіки.

«На наш погляд, ризики, пов'язані з потребами України у фінансуванні, посилюються невизначеністю щодо дій уряду в зв'язку з переговорами з МВФ про відновлення призупиненої програми кредитування, а також з російською компанією ВАТ« Газпром » з питань зниження вартості газу, що поставляється до України», - підкреслює S & P.

Тобто, незважаючи на всі труднощі і ризики, влада налаштувалася виконати план зі збереження рівня інфляції на затвердженому нею рівні будь-що-будь. На жаль, на гаманцях українців це позитивно не позначиться.

Олена Бистрицька (УНІАН)