Соцобіцянки влади виконуватимуть за рахунок посилення податкового тиску - Наливайченко

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин Наливайченко переконаний, що соціальні обіцянки влади будуть виконуватись за рахунок посилення податкового тиску на українців.

Про це він сказав, коментуючи наміри уряду цього року стягнути до державного бюджету додатково 7 млрд гривень, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Виконання популістських передвиборчих обіцянок влади відбувається не внаслідок обіцяного зростання економіки, а за рахунок звичайних українців. Фактично, це є оголошенням нової фіскальної війни проти українців, яка призведе виключно до зростання цін», - наголосив В.Наливайченко.

За його словами, вже зараз митниця не пропускає через кордон товари та обладнання, намагаючись отримати вдвічі більше коштів за рахунок штучного завищення митних платежів. Як наслідок, робота багатьох вітчизняних підприємств просто зупинилися.

В.Наливайченко прогнозує, що результатом таких дій уряду стане подорожчання багатьох видів товарів - від деяких видів продуктів до будівельних матеріалів і побутової техніки. При цьому зростання собівартості вітчизняної продукції призведе до втрати її конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

«Подорожчання товарів витягне з кишень громадян значно більше коштів, ніж вони отримають у вигляді подачок від влади. А стратегічні втрати для країни будуть ще більшими – зупинення виробництва, скорочення тисяч робочих місць та зменшення реальних надходжень до бюджету та Пенсійного фонду», - зазначає В.Наливайченко.

«Переконаний, що опозиція у новому парламенті має створити такі законодавчі умови для українських підприємців, за яких наповнення бюджету відбуватиметься не за рахунок фіскальних репресій, а шляхом стимулювання вітчизняного виробництва», - наголосив голова політради «Нашої України».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Інфляція знижується згідно з директивою влади

Соцініціативи Президента українці оплатять з власної кишені