За оперативними даними, до загального фонду державного бюджету зібрано 47,6 млрд. гривень. Це на 4,3 млрд. грн., або на 9,9 відс. більше ніж за три перших місяці 2011 року. Бюджет додатково отримав 654,7 млн. гривень.

Таким чином, у першому кварталі податкова виконала план зі збору платежів на 101,4 відсотка, повідомили УНІАН в прес-службі ДПСУ

До Зведеного бюджету України протягом січня-березня сплачено 68,3 млрд. грн. платежів, що контролюються податковими органами. Державний бюджет отримав 49,4 млрд. грн., місцеві – 18,9 млрд. гривень.

У повному обсязі виконано завдання зі збору податку на прибуток, рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, збору за спеціальне використання лісових ресурсів та води, платежів за користування надрами тощо.