Негативне сальдо зовнішньої торгівлі за січень-лютий скоротилося на 13%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-лютий 2012 року становило 1,853 млрд дол., що на 13%, або на 272,5 млн. дол. менше, ніж за відповідний період 2011 року (2,125 млрд дол.).

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні-лютому ц.р. експорт товарів становив 10,292 млрд дол. (на 10,2% більше показника за відповідний період 2011 року), імпорт – 12,145 млрд дол. (на 5,9% більше). Коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 0,85 (за січень-лютий 2011 року – 0,81).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 187 країн світу.

У загальному обсягу експорту товарів порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилася частка зернових культур - з 3% до 8,8%, мінерального палива, нафти і продуктів її перегонки - з 6,3% до 8,5%, виробів із чорних металів - з 4,8% до 5,1%, механічних машин - з 4,7% до 5,1%, електричних машин - з 4,3% до 4,5%.

При цьому зменшилася частка чорних металів із 28,7% до 24,5%, жирів і масла тваринного походження або рослинної олії - з 6,3% до 5,5%, продуктів неорганічної хімії - з 3,1% до 2,3% .

У загальному обсягу імпорту товарів збільшилася частка механічних машин - з 7,1% до 7,4%, засобів наземного транспорту, крім залізничного - з 4,9% до 6,8%, електричних машин - з 5,3% до 6, 3%. Зменшилася частка мінерального палива, нафти і продуктів її перегонки - з 42,3% до 40%, пластмас, полімерних матеріалів - з 3,6% до 3,4%, чорних металів - з 3,1% до 2,8%.

За даними Держстату, в лютому 2012 р. експорт товарів збільшився порівняно з лютим 2011 р. на 5,9% і становив 4,967 млрд дол., імпорт збільшився на 5,8% і становив 6,760 млрд дол. Негативне сальдо в лютому 2012 р. становило 1,792 млрд дол. (за лютий 2011 р. також негативне — 1,696 млрд дол.).