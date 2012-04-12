Збільшення доходів і видатків бюджету-2012 має реальні джерела покриття – Клюєв

Збільшення доходів і видатків державного бюджету, запропоноване урядом, має реальні джерела покриття і не вплине на параметри бюджетного дефіциту.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв, відповідаючи на питання про можливі економічні наслідки цього кроку, повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки і оборони.

Економіка України продовжує активно розвиватися вже третій рік поспіль, навіть попри значне скорочення світового попиту на вітчизняну експортну продукцію в другій половині 2011 року, сказав А.Клюєв.

За його словами, випереджаюче зростання доходів бюджету свідчить про поступове скорочення тіньового сектора економіки України.

Обидва ці фактори можуть дати додатковий приріст дохідної частини бюджету 2012 року більш як 20 млрд. грн., повідомив секретар РНБОУ. Це означає появу можливостей для збільшення фінансування багатьох державних програм, у тому числі соціальних ініціатив, проголошених Президентом України, зазначив А.Клюєв.

За його словами, принципово важливо, що не тільки рівень дефіциту державного бюджету буде витриманий в раніше запланованих межах, а й рівень інфляції не перевищить прогнозні показники.

Секретар РНБОУ вважає, що системні кроки, зроблені за останні два роки, значно змінили ситуацію у вітчизняній економіці. Також він відзначив позитивні фінансові результати діяльності українських підприємств. «Минулого року вони зросли більш ніж удвічі в порівнянні з 2010 роком і перевищили 112 млрд. грн. Фінансовим же результатом 2009 року були збитки в обсязі більш як 40 млрд. грн. У 2008 році - було лише плюс 8 млрд. Це об'єктивний показник, який характеризує результати роботи вітчизняної економіки. Ці цифри, крім іншого, говорять і про детінізацію, оскільки доходи від податку на прибуток зростають швидше», - сказав А.Клюєв.

Він також звернув увагу на якісні параметри економічного зростання минулого і початку цього року. За словами секретаря РНБОУ, лідером вже другий рік поспіль виступає машинобудування - галузь з високою часткою доданої вартості, де збільшення обсягів виробництва в минулому році склало майже 17%. За перші 3 місяці поточного року показники зростання в цій галузі також вище середнього рівня, додав А.Клюєв. Крім цього, за його словами, в 2012 році продовжилося зростання роздрібного товарообігу.

Незважаючи на всі складнощі, завдання на поточний рік - продовжити структурні зміни в економіці в бік підвищення технологічного рівня нашого промислового потенціалу, заявив секретар РНБОУ. За його словами, керівництво країни поки не влаштовують темпи економічної модернізації, незважаючи на всі успіхи. Тому серед ключових пріоритетів залишається розвиток внутрішнього виробництва та розширення внутрішнього ринку, сказав А.Клюєв. Він нагадав, що відповідну програму Уряд ухвалив в 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, під час засідання уряду 7 березня Президент Віктор Янукович поставив завдання перед Кабінетом міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши в ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, які вийшли на пенсії до 2008 року (стосуватиметься близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.

10 квітня уряд вніс до Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», яким, зокрема, пропонується збільшити доходи держбюджету на 33,3 млрд грн — до 366,167 млрд грн, зокрема доходи загального фонду на 28,8 млрд грн — до 316,954 млрд грн.

Витрати держбюджету пропонується збільшити на таку саму суму — до 391,356 млрд грн, зокрема витрати загального фонду — на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

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