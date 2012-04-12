Романа Магуту обрано головою Рахункової палати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат України, член лічильної комісії Верховної Ради Олександр Стоян.

За його словами, за кандидатуру Р.Магути проголосували 243 народних депутати, 14 були проти.

Офіційно результати голосування будуть оголошені на засіданні парламенту.

Сьогодні на засіданні парламенту Р.Магута, ще як кандидат на посаду голови Рахункової палати України, заявив, що необхідно розширити повноваження цього відомства.

«Я в повній мірі усвідомлюю, що Рахункова палата України є дієвим інститутом парламентського контролю і повинна діяти від імені всього українського парламенту», - наголосив він.

За думку Р.Магути, необхідно внести зміни до Конституції України щодо розширення повноважень Рахункової палати «як незалежного державного органу фінансового контролю».

На його переконання, важливо, щоб Рахунковій палаті було надано право здійснювати повноцінний аудит державних коштів.

Р.Магута зазначив, що в разі обрання головою відомства планує «оптимізувати структуру та професійний потенціал Рахункової палати, здійснити підбір фахівців-аудиторів з досвідом сучасної міжнародної школи аудиту».

Крім того, Р.Магута вважає, що необхідно підготувати й ухвалити нову редакцію закону про Рахункову палату, який має системно врегулювати повноваження відомства у сфері «публічного контролю за рухом державних коштів».