Визначено схему роботи венчурного фонду з підтримки малого підприємництва «Буковина», створення якого ініціював Голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ під час зустрічі з бізнесменами у Чернівцяху лютому 2012 року. Про це УНІАН повідомили в пресс-службі Д.Фірташа.

Відповідно до розробленої концепції, фонд надаватиме фінансування переважно буковинським підприємствам за двома схемами: пільгове кредитування та інвестування з пайовою участю. Пільгові кредити під 5-15% річних зможуть отримати вже існуючі компанії, які виводять на ринок інноваційні продукти та послуги. Для фінансування таких проектів планується виділити більшу частину з 3 млн. гривень, якими буде управляти фонд.

Решту коштів буде спрямовано на фінансування перспективних бізнес-ідей «з нуля». При цьому автори нових проектів стануть основними власниками нових підприємств. За умови успішної реалізації проекту фонд зможе заробити на продажі своєї частки у підприємстві. Всі отримані кошти фонд «Буковина» спрямовуватиме на фінансування нових проектів.

При створенні Фонду буде використано досвід Університету Кембриджу - одного з найпрестижніших у світі навчальних та наукових центрів, де вже понад 40 років ініціативи студентів та вчених успішно підтримують три фонди.

Більшу частину коштів у фонд «Буковина» внесе Дмитро Фірташ. Про намір стати інвесторами фонду також заявили чотири чернівецькі бізнесмени. Зокрема, учасниками фонду «Буковина» стануть генеральний директор – голова правління компанії «Трембіта» Стелла Станкевич, президент компанії «Техно Плюс» В’ячеслав Добровольський, генеральний директор «Чернівецького машзаводу» Віктор Сідляр та генеральний директор компанії «Родничок» Іван Семенюк.

«Цей фонд дає шанс людям реалізовувати найбільш сміливі бізнес-ідеї. Він дає однакові стартові можливості, незалежно від наявності стартового капіталу та зв‘язків. Справжнє значення мають перспективні ідеї, знання, цілеспрямованість та бажання досягнути успіху», - сказав Д.Фірташ.