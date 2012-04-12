Путін у 2011 році заробив близько 125 тис. доларів, Медведєв - 115 тис. доларів

Москва . Прем'єр-міністр РФ Володимир Путін у 2011 році заробив 3,662 млн. руб. (близько 125 тис. доларів), Президент РФ Дмитро Медведєв заробив у 2011 році понад 3,371 млн. руб. (близько 115 тис. доларів)

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Росії, у власності прем'єра як і раніше числяться квартира, гараж і земельна ділянка площею 1,5 тис. кв. м. Ще одна квартира і гараж знаходяться в безстроковому користуванні.

В.Путін володіє трьома автомобілями: ГАЗ М 21, ГАЗ М 21Р і «Нива», а також автопричіпом «Скіф», що дістався йому в спадок від батька.

Дохід дружини прем'єра, яка не володіє ніяким рухомим або нерухомим майном, минулого року становив 443,034 тис. руб. (близько 15 тис. доларів)

За інформацією прес-служби Кремля, Д.Медведєв заробив у 2011 році понад 3,371 млн. руб. (близько 115 тис. доларів). Спільно з дружиною він володіє квартирою в Російській Федерації площею 367,8 кв. м.

Також він має в банках РФ 15 рахунків на загальну суму понад 5,178 млн. руб. (близько 180 тис. доларів).

Крім того, у Д.Медведєва є два легкові автомобілі ГАЗ-20 «Перемога», 1948 року випуску і ГАЗ-21, 1962 року випуску.

Також він володіє на умовах оренди земельною ділянкою в РФ площею 4 700 кв. м.

Дружина Д.Медведєва володіє легковим автомобілем Volkswagen Golf 1999 року випуску і двома машино-місцями загальною площею 32,5 кв. м на території Росії.

Як повідомляв УНІАН, Д.Медведєв у 2010 році заробив близько 120 тис. доларів, тоді як дохід В.Путіна тоді становив близько 180 тис. доларів.