Столичні «спрощенці» збільшили сплату єдиного податку на 63%

Столичні підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, в січні-березні 2012 року перерахували до бюджету 40 млн. грн єдиного податку, що на 63% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби (ДПС) у м. Київ, такі цифри навів перший заступник голови ДПС у м. Київ Андрій Лахтадир.

«У січні-березні поточного року до столичного бюджету підприємці Києва сплатили єдиного податку на суму майже 40 млн. грн. У порівнянні з минулим роком місцевий бюджет додатково одержав 15,3 млн. грн», - відзначив А.Лахтадир.

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