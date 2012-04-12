Платежі уряду за зовнішнім боргом до кінця року сягнуть 5,2 млрд дол.

Платежі уряду України до кінця цього року за зовнішніми борговими зобов'язаннями становитимуть 5,2 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук під час круглого столу у четвер, 12 квітня, в Києві.

«Наші зовнішні платежі за держборгом, станом на сьогодні, вже менше на 1 млрд і становлять 5,2 млрд доларів, включаючи погашення і обслуговування», - сказала Г.Пахачук.

За її словами, пікові навантаження з виплат припадають на червень, жовтень, частково грудень і найбільші виплати очікуються в листопаді цього року.

За її словами, на внутрішньому ринку з початку року, включаючи квітневі аукціони з продажу держпаперів, до держбюджету вже вдалося залучити 25 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України планує в 2012 році залучити на зовнішньому ринку запозичень 37,532 млрд грн, на внутрішньому — 60,952 млрд грн.

За розрахунками Мінфіну, загальний обсяг державного боргу, розрахований в національній валюті, на кінець 2012 року становитиме 415,326 млрд грн і досягне приблизно 27,6% ВВП.

При цьому частка державного боргу в іноземній валюті в загальній сумі державного боргу становить 52,9%.

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