98,6% податківців вчасно подали декларації про доходи, згідно з новим антикорупційним законодавством, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Загалом відзвітували про свої доходи за минулий рік 55,861 тис. працівників податкового відомства. «Тільки 816 податківців не подали декларації з поважних причин — оскільки перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами або по догляду за дитиною», - сказано у повідомленні прес-служби ДПСУ.

У відомстві нагадали, що Закон «Про принципи запобігання і протидії корупції» вимагає від окремих категорій держслужбовців, зокрема від податківців, щороку до 1 квітня декларувати своє майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.