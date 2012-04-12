Торги на міжбанку сьогодні закрилися на рівні 8,0215/8,0255 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0210/8,0250 грн/дол., до 12:00 звузився спред — 8,0220/8,0245 грн/дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0215/8,0255 грн/дол., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2709/0,2713 грн/рубль, до 12:00 ціни зросли до 0,2718/0,2722 грн/рубль. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2714/0,2718 грн/рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 29,5001 рублів за долар (-0,2249).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3105/1,3175 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5310/10,5375 грн/євро, до 12:00 ціни пішли вниз — 10,5220/10,5295 грн/євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до 10,5360/10,5450.