ДПСУ скоротила податкові борги підприємств перед бюджетом на 1,9 млрд грн

Державна податкова служба України (ДПСУ) в січні-березні 2012 року стягнула з боржників 1,9 млрд грн, що на третину більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, більш як половина вказаної суми надійшла від підприємств-банкротів після завершення відповідних процедур — 1,2 млрд грн.

Крім того, скоротився борг підприємств житлово-комунального господарства: податківці ініціювали розгляд питання про повернення боргів на засіданнях 299 місцевих рад, унаслідок чого комунальники сплатили 165,4 млн. грн.

Найбільше скорочення податкового боргу податківці досягли в Харківській — на 19,1%, Хмельницькій — 9,2%, Одеській — на 7,4%, Волинській — на 6,9%, Запорізькій — на 5,9%, Київській — на 5,9%, Сумській — на 5,5% і Чернівецькій — на 5,1% областях.