Експерт: інформація про нібито звільнення голови ДПСУ може бути наслідком напруженості між податковою й олігархами

Проти голови Державної податкової служби Олександра Клименка почалася цілеспрямована компанія з дискредитації. Таку думку висловив голова Центру політичного аналізу «Пента» Володимир Фесенко в коментарі ГолосUA.

В.Фесенко пов'язує цю інформаційну війну з інформацією про певну напругу у відносинах між податковою службою та окремими олігархами. "... Мені здається, що цей фактор спрацював. Тому інформація про звільнення виникла не випадково, і вона свідчить про те, що проти О.Клименка почалася цілеспрямована кампанія», - підкреслив він.

В.Фесенко вважає, що тепер голові ДПСУ варто подбати про самозахист і в політичному, і в юридичному сенсі.

«Адже, якщо навколо нього зараз така увага, значить, можуть знайти те, що, наприклад, він погано працює над наповненням казни, що працює не тільки на державу, а й на себе. У нього можуть бути потенційні проблеми. Це не означає, що він буде звільнений. Але, мабуть, проти нього ведуться певні дії з дискредитації", - додав політолог.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що голову Державної податкової служби Олександра Клименка можуть незабаром звільнити з займаної посади. Однак сьогодні ж перший заст.голови Адміністрації Президента Ірина Акімова заявила, що немає ніякої офіційної інформації про можливе звільнення голови ДПСУ.