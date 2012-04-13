Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0210/8,0250 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0210/8,0250 грн/дол., ціни на російську валюту піднялися – 0,2720/0,2724 грн/рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,5620/10,5690 грн/євро, повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3161/1,3163 дол./євро (четвер, 12 квітня, - 1,3126/1,3128 дол./євро). У четвер, 12 квітня, Національний банк України на ринок не виходив.

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