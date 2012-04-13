Мін’юст оприлюднив перший щорічний антикорупційний звіт

Міністерство юстиції сьогодні, 13 квітня, на своєму офіційному веб-сайті оприлюднило перший щорічний Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції в країні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Як нагадав міністр юстиції Олександр Лаврінович, звіт оприлюднюється на виконання статті 19 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Згідно із законом, спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики щороку готує та не пізніше 15 квітня зобов’язаний оприлюднити звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції в країні. Відповідно до Указу Президента України від 5 жовтня 2011 року, на Міністерство юстиції України тимчасово покладено функції спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики.

Міністр юстиції повідомив, що підготовку Звіту Міністерство юстиції здійснювало на підставі інформації, що надійшла від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

У Звіті відображені статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Зокрема, наводиться статистика щодо кількості порушених кримінальних справ за фактами корупції, кількості розслідуваних та переданих до суду справ, наводиться сума збитків, заподіяних корупційними злочинами. Визначено найбільш корупціогенні сфери та категорії державних службовців, які найчастіше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних злочинів тощо.

У звіті узагальнені результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів. Зокрема, здійснений аналіз факторів, що призводять до закладання у нормативні акти корупціогенних норм.

Крім того, окремі розділи звіту присвячено інформації про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва; результатам соціологічних досліджень, що проводяться державними та недержавними науково-дослідними установами, з питань поширення корупції; інформації про стан реалізації визначеної Президентом України антикорупційної стратегії.

З першим щорічним звітом про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції можна ознайомитися на сайті Мін‘юсту (www.minjust.gov.ua) в рубриці “Антикорупційні ініціативи».

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