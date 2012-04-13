«Приватбанк» спрямує прибуток на збільшення статутного капіталу

ПАТ КБ «Приватбанк» не буде виплачувати дивіденди за 2011 рік та спрямує 95%, або 1,352 млрд грн, прибутку на збільшення статутного капіталу. Як зазначають у повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН, таке рішення прийнято акціонерами 12 квітня 2012 року.

«...Під час розгляду питання про порядок розподілу найбільшого в банківській системі України прибутку (фінансовий результат ПАТ КБ «Приватбанк» за 2011 рік склав 1,426 млрд грн), акціонерами банку прийнято рішення не проводити нарахування та виплату дивідендів, а спрямувати кошти на збільшення статутного капіталу та поповнення резервного капіталу банку», - йдеться в повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, статутний капітал банку буде збільшений до 14,898 млрд грн шляхом збільшення номінальної вартості акцій банку на 20,92 грн до 230,45 грн за акцію.

Також акціонери банку під час зборів затвердили звіти правління, наглядової ради та ревізійної комісії про підсумки діяльності банку в 2011 році, річний звіт і баланс банку за 2011 рік, звіт і висновки аудитора щодо річної фінансової звітності.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2012 року склали 145,12 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 122,9 млрд грн, зобов'язання - 128,37 млрд грн, статутний капітал - 13,545 млрд грн, власний капітал - 16,7 млрд грн.

«ПриватБанк» у 2011 р. отримав чистий прибуток 1,426 млрд грн.

Станом на 1 січня 2011 року Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіли по 33,75% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,98%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"ПриватБанк" вийшов зі складу АУБ

«ПриватБанк» у 2011 році збільшив чистий прибуток до 1,4 млрд. грн.