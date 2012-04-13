Закон про розвиток малого і середнього підприємництва запрацює у новій редакції

Президент Віктор Янукович підписав нову редакцію Закону "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” з урахуванням його пропозицій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей документ 22 березня.

Попередня редакція закону була ухвалена 12 січня 2012 року, однак Президент застосував до нього вето.

Парламент дослухався до пропозицій глави держави і виключив норму, згідно з якою при центральних, обласних та місцевих органах виконавчої влади мають утворюватися консультативні, дорадчі або інші допоміжні органи у сфері розвитку малого і середнього підприємництва.

Крім того, парламент виключив норму закону, згідно з якою державні програми підтримки затверджуються Кабінетом міністрів України у тримісячний термін після прийняття закону про державний бюджет України на відповідний рік. Натомість була включена нова норма, згідно з якою державні програми підтримки затверджуються Кабінетом міністрів у встановленому законом порядку.

Крім того, вилучена норма, яка передбачає подання Кабінетом міністрів щороку на розгляд парламенту інформацію про стан виконання державних програм розвитку малого і середнього підприємництва саме у складі Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік. Глава держави вказав, що на практиці новий підхід до державного стратегічного планування вже реалізовується, у зв'язку з чим Державна програма економічного і соціального розвитку України матиме формальний характер і в нинішній ситуації її прийняття є недоцільним.