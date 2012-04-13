Негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти в березні збільшилася в 1,5 рази

Різниця між купівлею населенням готівкової валюти та її продажем в березні, в порівнянні з лютим ц.р. збільшилася в 1,5 рази - до 544,1 млн дол.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, минулого місяця населення продало банкам валюти на 1,202 млрд дол., купило - на 1,746 млрд дол.

У січні ц.р. негативне сальдо на готівковому ринку було на рівні 556,5 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою № 278 зобов'язав банки з 23 вересня 2011 здійснювати готівкові валютно-обмінні операції за умови ідентифікації фізичної особи. При цьому регулятор зобов'язав банки копіювати пропоновані документи, а копії залишати в документах дня. Згодом НБУ тимчасово, до закінчення чемпіонату Євро-2012, скасував копіювання документів, що засвідчують особу, під час купівлі банками готівкової валюти в населення.

Найбільша різниця між купівлею населенням готівкової валюти та її продажем комерційним банкам в 2011 році була зафіксована в перші місяці дії "паспортизації" готівкових операцій.

Зокрема, в листопаді 2011 року населення більше купило валюти, ніж продало, на 1,370 млрд дол, в жовтні - на 1,409 млрд дол., у вересні - на 2,093 млрд дол.

Минулого року від'ємне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти більше 1 млрд дол. було зафіксовано в червні ц.р. - 1,212 млрд дол., в березні - 1,104 млрд дол, в лютому - 1,305 млрд дол.

Негативне сальдо в серпні склало 824,2 млн дол., в липні - 865,4 млн дол., в травні - 896,1 млн дол., в квітні - 762,2 млн дол., в січні - 863,5 млн дол.

Найменша різниця між купівлею населенням готівкової валюти та її продажем в 2011 році була зафіксована в грудні на рівні 740,3 млн дол.