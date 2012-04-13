Торги доларом на міжбанку закрилися на рівні 8,0208/8,0231 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися на рівні 8,0210/8,0250 грн/дол., на 12:00 звузився спред — 8,0220/8,0240 грн/дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0208/8,0231 грн/дол., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2720/0,2724 грн/рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2714/0,2717 грн/рубль. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2715/0,2719 грн/рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 29,4499 рублів за долар (-0,0502).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3145/1,3200 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5620/10,5690 грн/дол., на 12:00 ціни пішли вниз — 10,5485/10,5550 грн/дол. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH зросли: 10,5630/10,5700.