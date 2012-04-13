Литвицький заявляє про можливе зниження процентних ставок НБУ

Керівник групи радників Національного банку України (НБУ) Валерій Литвицький заявив про можливе зниження процентних ставок регулятором.

Його відеозвернення розміщене на офіційному сайті Нацбанку.

«Правління може одержати рекомендацію вкотре знизити процентні ставки», - сказав він.

В.Литвицький нагадав, що цього року вже тричі НБУ змінював процентну ставку в бік пом'якшення. «Я не виключаю, і висока ймовірність того, що пройде четвертий раунд пом'якшення монетарної політики», - підкреслив В.Литвицький.

За його словами, для цього є всі необхідні підстави, зокрема, низький показник інфляції і стабільність курсу. Так, зазначив він, у лютому «намітився перелом на валютному ринку, розпочався період поповнення валютних резервів». У березні ця тенденція зміцнилася, сказав В.Литвицький.

Нагадаємо, Нацбанк цього року вже тричі знижував процентні ставки. Останній раз це було в березні - тоді процентні ставки за кредитами "овернайт" під забезпечення державними цінними паперами і без забезпечення були знижені на 25 п.п - до 8,5% і 10,5% відповідно.