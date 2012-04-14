Янукович оприлюднив декларацію про майно, доходи та витрати за 2011 рік

Президент України Віктор Янукович оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Декларація розміщена на офіційному інтернет-представництві глави держави. Протягом 30 днів вона буде опублікована в офіційному виданні, як цього вимагає закон.

Згідно з декларацією, у 2011 році В.Януковичем було отримано 757,6 тис. грн (графа «заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору»).

Як проценти за банківським вкладом від фінансових установ главою держави отримано 155,4 тис. грн.

Крім того, у 2011 році ТОВ «Друкарня «Новий світ» (Донецьк) виплатило Президенту авторську винагороду в сумі 16,4 млн грн за передані цьому видавництву майнові права. Зокрема, видавництво отримало права на створені у 2005-2010 роках В.Януковичем книги «Рік в опозиції. У політиці не буває остаточних перемог і поразок», «…І рік при владі. Від кризи – до економічного зростання», «Здолати шлях», «Як Україні далі жити», а також на літературні твори, які у майбутньому будуть створені автором.

З отриманої суми авторської винагороди В.Януковичем до бюджету було сплачено 2,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

Згідно з декларацією, Президенту належать земельна ділянка площею 1,7688 га у Київській області з розташованим на ній житловим будинком площею 619,6 кв. м, квартира у Києві площею 239,4 кв. м і два машиномісця загальною площею 39,9 кв. м.

Витрати на утримання належного главі держави майна у 2011 році склали 207,5 тис. грн.

У 2011 році В.Януковичем перераховано 120 тис. грн благодійної допомоги дитячому будинку «Багатодітна сім'я Михайла Жара».

На кінець 2011 року залишок коштів на банківських рахунках глави держави становив 14,5 млн грн.

Президент володіє цінними паперами на загальну суму 6,8 тис. грн.

Дружина В.Януковича у 2011 році отримала 15,9 тис. грн пенсії і 4,9 тис. грн процентів за банківським вкладом.

Також у звітному році дружиною отримано 400 тис. грн доходу від продажу земельної ділянки і будинку у Донецькій області, які за життя належали її матері. Продаж відбувся у 2011 році після відновлення та оформлення всіх необхідних для цього документів.

У власності дружини Президента знаходяться будинок площею 303,8 кв. м і земельна ділянка площею 0,9372 га, які розташовані в Донецькій області. Також дружині належить і використовується автомобіль Honda Odyssey 2009 року випуску.

Витрати на утримання належного їй майна у 2011 році становлять 37,5 тис. грн.

На кінець 2011 року сума заощаджень дружини В.Януковича на банківських рахунках становила 181,9 тис. грн.

Як заявила радник Президента – представник Президента у Конституційному Суді Олена Лукаш, В.Янукович показав громадянам приклад дотримання антикорупційного законодавства, виконавши вимоги Закону «Про засади запобігання і протидії корупції».

«Віктор Янукович завжди був і залишається відкритим у питаннях декларування своїх доходів. Він свідомий того, що представники громадськості та журналісти мають право більше знати про його життя як публічного політика і глави держави. Тому, незважаючи на передбачену Рішенням Конституційного Суду України від 13 березня 2012 року можливість не вказувати у декларації за 2011 рік суми витрат, Президент оприлюднив свої витрати, а також витрати своєї дружини», – наголосила О.Лукаш.

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