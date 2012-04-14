Порошенко сподівається на відновлення роботи Лисичанського НПЗ

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко сподівається на відновлення роботи Лисичанського нафтопереробного заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.

П.Порошенко повідомив, що провів переговори з виконавчим директором (ТНК-ВР, яка володіє Лисичанським НПЗ) Германом Ханом про подальшу роботу підприємства.

«Ми домовилися про прозорі правила регулювання цього ринку і домовилися про те, що будуть проведені найближчим часом консультації, які дозволять ТНК-ВР ухвалити рішення про те, що завод не зупиняється, а ми (заводу – УНІАН) робимо планову сезонну реконструкцію. І на сьогодні йтиметься саме про це", - сказав він.

При цьому П.Порошенко відзначив, що якщо власник ухвалить рішення, що йому не варто запускати завод, то держава зі свого боку зробила все, що необхідно для того, щоб завод було запущено.

«Якщо власник порушить питання про те, щоб йому навести лад на ринку, ми маємо навести лад на ринку і з погляду технічного регулювання, і з погляду антимонопольного законодавства, і з погляду митного законодавства, і з погляду прозорості ринку. Про це країна з власником домовилася, і далі вже… рішення власника», - сказав міністр.

Він відзначив, що влада зробить те, що необхідно. І підкреслив, що підхід уряду у питанні регулювання цього ринку прозорий. «Те, що треба зробити українській владі, ми зробимо. Наш підхід абсолютно прозорий. І якби у нас були проблеми, то, я думаю, що наші російські партнери не хотіли б брати участь у конкурсі щодо Юзівського родовища», - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з тим, що нафтопереробка в Україні продовжує генерувати збитки, компанія ТНК-ВР припинила поставки сировини на Лисичанській НПЗ з 1 березня п.р.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (Луганська обл.) - другий за потужністю в Україні завод, здатний щороку переробляти 16 млн. тонн нафти. Завод належить російсько-британському холдингу ТНК-ВР.

ПрАО «ЛИНИК», яке є власником виробничих потужностей Лисичанського НПЗ, входить до групи компаній ТНК-ВР в Україні.