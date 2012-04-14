Португалія першою в Євросоюзі ратифікувала Фіскальний пакт ЄС

Португалія першою в Євросоюзі ратифікувала угоду про посилення бюджетної дисципліни - так званий Фіскальний пакт ЄС, передає Радіо «Свобода».

Перш за все, цей документ передбачає введення санкцій проти тих країн, які допускають перевищення встановленого мінімального рівня бюджетного дефіциту.

Щоб пакт вступив в силу, його повинні ратифікувати не менше 12-ти країн, які його підписали. На саміті ЄС в березні Фіскальний пакт підписали 25 з 27-ми країн ЄС.

Після Греції й Ірландії Португалія стала третьою країною єврозони, що постраждала від гострої боргової кризи.

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