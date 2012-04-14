Обама торік отримав близько 790 тис. дол. - декларація про доходи

Президент США разом із дружиною Мішель заробили у 2011 році близько 790 тисяч доларів.

Згідно із декларацію про доходи, яка є у розпорядженні УНІАН, 400 тисяч доларів доходів склала зарплата Б.Обами, а більша частина решти – доходи від продажу книг.

Подружжя заплатило зі своїх доходів 20,5% податку або близько 160 тисяч доларів.

Президент США разом з дружиною віддали на благодійність понад 170 тисяч доларів або близько 22% доходів.

Агентство Bloomberg відзначає, що американський президент із дружиною заробили минулого року удвічі менше, ніж у 2010 році, та майже в 7 разів менше, ніж в 2009 році, котрий став першим роком його президентства.

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