Капітальні інвестиції України в 2011 році склали 259,9 млрд грн

В Україні за підсумками січня-грудня 2011 року обсяг освоєних капітальних інвестицій склав 259 млрд 932,3 млн. грн, зокрема інвестицій в основний капітал –209 млрд 130 млн. грн (без ПДВ), що на 22,4% більше показника січня-грудня 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування в 2011 році була такою: кошти державного бюджету – 18 млрд 394,6 млн. грн, кошти місцевих бюджетів – 8 млрд 801,3 млн. грн, власні кошти підприємств та організацій – 152 млрд 279,1 млн. грн, кредити банків та інші позики – 42 млрд 324,4 млн. грн, кошти іноземних інвесторів – 7 млрд 196,1 млн. грн, кошти населення на будівництво власних квартир – 4 млрд 470 млн. грн, кошти населення на індивідуальне житлове будівництво – 15 млрд 102,9 млн. грн, інші джерела фінансування – 11 млрд 363,9 млн. грн.

Структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності (всього 238 млрд 174,6 млн. грн з ПДВ) в 2011 році була такою: сільське господарство, полювання, лісове господарство – 18 млрд 182,6 млн. грн, рибальство і вирощування риби – 37,1 млн. грн, видобувна промисловість – 24 млрд 609,2 млн. грн, переробна промисловість, – 41 млрд 299,6 млн. грн, виробництво і розподіл електроенергії, газу і води — 20 млрд 404 млн. грн, будівництво – 8 млрд 541,1 млн. грн, торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого користування – 17 млрд 264,1 млн. грн, діяльність готелів і ресторанів – 4 млрд 907,6 млн. грн, діяльність транспорту і зв'язку – 39 млрд 375,1 млн. грн, фінансова діяльність – 3 млрд 151,8 млн. грн, операції з нерухомістю, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям – 42 млрд 106,7 млн. грн, державне управління – 1 млрд 857,6 млн. грн, освіта – 2 млрд 485,2 млн. грн, охорона здоров'я і надання соціальної допомоги – 3 млрд 451,5 млн. грн, надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури і спорту – 10 млрд 501,4 млн. грн.

У розрізі регіонів лідерами з освоєння капітальних інвестицій у 2011 році стали Київ – 47 млрд 169,3 млн. грн, Донецька область – 27 млрд 340,2 млн. грн, Дніпропетровська область – 22 млрд 264,7 млн. грн, Київська область – 19 млрд 195,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. В Україні за підсумками 2010 року обсяг освоєних капітальних інвестицій склав 189 млрд 060,6 млн. грн, зокрема інвестицій в основний капітал – 150 млрд 666,5 млн. грн (без ПДВ), або 99,4% від показника 2009 року.