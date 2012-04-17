Набув чинності закон про особливості продажу держпакетів у статутних капіталах банків

В Україні набув чинності закон «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі в статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава».

Документ опублікований у газеті «Голос України» (№69) 14 квітня ц.р.

Як вказується в тексті закону, документ набуває чинності з дня його публікації.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі в статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава». Верховна Рада України прийняла цей закон 15 березня.

Відповідно до закону, суб'єктами продажу пакетів акцій банків є: держава в особі Міністерства фінансів України; покупці.

У законі визначено, що стратегічними інвесторами можуть бути банківські установи і/або банківські групи - резиденти чи нерезиденти, що відповідають встановленим Національним банком України вимогам щодо бездоганної ділової репутації і задовільного фінансового стану. Стратегічними інвесторами не можуть бути особи, які на момент капіталізації банків державою володіли істотною участю в таких банках, і/або особи, зареєстровані в державах, включених Кабінетом Міністрів України у перелік офшорних зон, і державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) у список країн, котрі не співробітничають у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; а також радник з питань продажу пакетів акцій банків. Стратегічні інвестори для подачі заявки на участь у конкурсі зобов'язані одержати узгодження Національного банку України щодо придбання ними суттєвої участі у відповідному банку в порядку, встановленому відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Передбачено, що для проведення оцінки пакетів акцій банків, отримання рекомендацій щодо порядку проведення і підготовки плану продажу пакетів акцій банків, відбору стратегічних інвесторів і вирішення інших питань, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків, Міністерство фінансів України залучає радника з продажу пакетів акцій банків.

У законі встановлено, що радником з продажу пакетів акцій банків може бути інвестиційний банк, міжнародна юридична компанія або їх об'єднання. У ньому виписані кваліфікаційні критерії, котрим має відповідати радник.

У законі визначені етапи продажу пакетів акцій банків. А також встановлено, що порядок проведення конкурсу визначається Кабінетом міністрів України.

Передбачено, що радник з продажу пакетів акцій банків проводить їх оцінку з урахуванням ринкової вартості, поточного фінансового становища банків, обсягу коштів, направлених державою на капіталізацію банків, обсягує проблемної заборгованості банків тощо, за підсумками якої складає звіт. Початкова вартість пакетів акцій банків визначається Міністерством фінансів України у пропозиції щодо їх продажу з урахуванням результатів оцінки, проведеної відповідно до частини першої цієї статті.

У разі, якщо вартість пакетів акцій банків, визначена в результаті проведеної оцінки, є нижчою за номінальну вартість усіх розміщених акцій банків, Міністерство фінансів України вносить пропозицію про проведення конкурсу в два етапи. На першому етапі конкурсу початкова вартість пакетів акцій банків дорівнює номінальній вартості всіх розміщених акцій банків. У разі ненадходження жодної заявки на участь у конкурсі Міністерство фінансів України у дводенний термін оголошує про завершення першого етапу конкурсу. На другому етапі конкурсу початкова вартість пакетів акцій банків дорівнює вартості, визначеній в результаті проведення оцінки.

Рішення про продаж пакетів акцій банків приймається Кабінетом міністрів України на підставі пропозиції Міністерства фінансів України. Для проведення продажу пакетів акцій банків Кабінетом міністрів України утворюється комісія з продажу таких пакетів, до складу якої входять представники Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України і Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку. Члени комісії з продажу пакетів акцій банків не можуть бути акціонерами ніяких банків на території України і набувати прав акціонерів банків протягом трьох років з дня продажу пакетів акцій банків відповідно до цього Закону.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його публікації. До завершення продажу пакетів акцій банків, передбаченого цим Законом, управління корпоративними правами держави, що підтверджуються такими акціями, здійснюється Міністерством фінансів України.