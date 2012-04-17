Головою Світового банку обрано Джима Ен Кіма

Рада директорів Світового банку у понеділок обрала на пост голови організації кандидата від США, президента Дармутського коледжу Джима Ен Кіма.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Світовий банк, Дж.Кім вступить на посаду голови СБ з 1 липня на п'ять років.

Світовий банк 24 березня оголосив офіційний список кандидатів на пост голови організації. До нього, окрім Дж.Кіма, увійшли колишній міністр фінансів Колумбії Хосе Антоніо Окампо і міністр фінансів Нігерії Нгозі Оконджо-Івеала.

Нинішній голова Світового банку Роберт Зеллік залишить свій пост 30 червня після закінчення п'ятирічного терміну перебування на посаді.

За традицією, що склалася після Другої світової війни, головою Світового банку завжди був громадянин США, а Міжнародний валютний фонд завжди очолював виходець з однієї з європейських країн.