Кабмін знизив вартість деяких послуг МВС і митниці

Кабінет міністрів України знизив вартість деяких платних послуг, які надає Міністерство внутрішніх справ, а також Державна митна служба.

Згідно з постановою №292 від 11 квітня 2012 року, зокрема, уряд позбавив МВС права встановлювати 25%-у надбавку до визначених виробниками цін на виготовлення продукції, що реалізується Державною автомобільною інспекцією.

Крім того, з переліку платних послуг, які надає МВС і Державна міграційна служба виключена 25%-а надбавка від вартості бланків проїзного документа дитини, свідоцтва на постійне або тимчасове проживання іноземних громадян і паспорта громадянина України для виїзду за кордон.