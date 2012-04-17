Для ослаблення євро цього тижня немає істотних передумов - експерт

Основними подіями поточного тижня (16-20 квітня), які можуть чинити істотний вплив на перспективи американської валюти, стануть дані з роздрібного продажу США (16 квітня), відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні. Згідно з їхнім прогнозом, незважаючи на те, що вплив самого звіту на валютний ринок останнім часом має обмежений характер, він може істотно вплинути на настрої інвесторів на фондових біржах, що в результаті позначиться на позиціях долара.

На думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, для ослаблення євро у даний момент немає істотних фундаментальних передумов, але зміцнення долара може позначитися на динаміці EUR/USD. У разі пробиття позначки 1,3030-1,2970 метою руху пари можуть стати річні мінімуми поблизу 1,2965. У вівторок, 17 квітня, центр економічних досліджень ZEW опублікує черговий звіт щодо індексів ділового оптимізму в Німеччині. Валютний ринок традиційно сильно реагує на цей звіт і може мати значний вплив на перспективи EUR/USD у квітні.

Пара GBP/USD продовжить корелювати з європейською валютою, але стерлінг останнім часом почувається впевненіше після того, як дані щодо індексів ділового оптимізму від Markit, опубліковані у перший тиждень квітня, дещо поліпшили перспективи британської економіки. Учасники торгів з особливою увагою поставляться до публікації протоколів останнього засідання Банку Англії 18 квітня. Проте якихось сюрпризів тут не очікується, і реакція, скоріш за все, матиме млявий характер. Динаміка пари GBP/USD також багато в чому визначатиметься поведінкою долара, а в разі його ослаблення ймовірне тестування опору 1,6035. З іншого боку, якщо євро і далі перебуватиме під тиском, можливий рух до позначки 1,5770.

Японська єна продовжує підсилювати свої позиції проти американської валюти. Метою поточного руху виступає позначка поблизу 80,00, яка може стати серйозним рівнем опору.