Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0200/8,0240 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,0200/8,0240 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2708/0,2711, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,5305/10,5400. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3135/1,3137 (п'ятниця – 1,3161/1,3163).

У п'ятницю, 13 квітня, Нацбанк на ринок не виходив.