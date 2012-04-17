Учасники фондового ринку вже не вважають старт сезону звітів вдалим - експерт

Учасники фондового ринку вже не вважають старт сезону звітів вдалим.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

За його словами, після закриття Української біржі у п'ятницю, 13 квітня, новинний фон посилювався переважно негативними подіями. «Економіка Китаю продовжує лякати слабких духом, а акції Apple на радість великій групі гравців агресивно знижуються – вперше з жовтня минулого року. Також можна відзначити продовження зростання прибутковості іспанських боргових зобов'язань, що важливе в ключі сьогоднішніх аукціонів», - підкреслив аналітик.

Загалом, відзначив П.Ільяшенко, після того як у понеділок, 9 квітня, американським індексам не вдалося закріпитися вище за важливі технічні рівні, фондові ринки продовжують перебувати під тиском, і особливих ознак майбутнього розвороту вгору не спостерігається. «При цьому в таких непростих умовах в українського ринку все ж таки є шанс демонструвати сильнішу динаміку, тобто знижуватися менш інтенсивно, ніж, наприклад, європейські індекси», - вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 13 квітня, знизився на 0,24% - до 1401,76 пункта. Загальний обсяг торгів становив 113,7 млн. грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,21% - до 530,46 пункта. Загальний обсяг торгів становив 355 млн. грн.