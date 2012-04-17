Індекс інвестактивності в Україні становить 4,23 за 10-бальною шкалою - дослідження

Індекс інвестиційної активності в Україні в квітні 2012 року становив 4,23 за 10-бальною шкалою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив Євген Копатько - засновник компанії Research & Branding Group, що проводила дослідження інвестактивності в Україні.

«Це середній показник, причому він корелює з даними інших компаній, які розраховують індекс інвестиційної активності», - сказав Є.Копатько.

За його словами, опитування проходило серед великих американських, європейських і українських компаній. Метод дослідження - анкетування, географія - вся територія України, вибірка становила близько 290 респондентів. «Дослідження проводилося за ініціативою Державної податкової служби України за підтримки реалізації польового етапу компанією Research & Branding Group», - відзначив Є.Копатько.

Дослідження грунтувалося на 5 ключових параметрах - оцінки інвестиційного клімату, змін клімату впродовж останніх 6 місяців, очікувань змін клімату впродовж подальших 6 місяців, відповідності економічної політики української влади світовим реаліям, чи планує компанія вкладати гроші в економіку України.

Так, інвестиційний клімат в Україні за 10-бальною шкалою було оцінено респондентами на рівні 4,1 балу. 4,5% інвесторів оцінюють інвестклімат у країні як добрий, 8,3% - як дуже поганйи, 35,5% - близький до дуже поганого, близько 50% - як нейтральний.

Зміни як інвестклімат упродовж 6 останніх місяців було оцінено таким чином: 35,8% - негативно, 51,4% респондентів вважають, що він практично не змінився, 12,8% вважають, що є певні позитивні зміни.

Кажучи про очікування на наступні 6 місяців, Є.Копатько відзначив, що 17,6% респондентів вважають, що інвестклімат покращуватиметься, 51,7% - не передбачає змін, 27,7% респондентів вважають, що ситуація має тенденцію до погіршення.

27,9% респондентів на питання «Наскільки, на вашу думку, економічна політика влади відповідає існуючим реаліям світової економічної ситуації?» відповіли, що відповідає, 33,1% респондентів вважають, що не відповідають.

Крім того, 31,1% опитаних компаній мають намір упродовж найближчого року інвестувати в економіку України, 25,6% - ще не визначилися, 20,1% - не планують і важко відповісти 23,2% респондентів.

«Сьогодні в цій цифрі, що озвучена (індекс інвестиційної активності - УНІАН), я бачу великий шар роботи, який нам належить зробити», - сказав голова Державної податкової служби України Олександр Клименко.

Є.Копатько також озвучив думку інвесторів щодо того, що необхідно змінити для покращення інвестиційного клімату: спростити вимоги оформлення і подачі документів, привести норми Податкового кодексу до однозначного трактування, а також скоротити податки.