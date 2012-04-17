Уманський: вносити соціальні зміни до держбюджету - чисте шкідництво

Державний бюджет України в поточному році потребує залучення 198 млрд грн додаткового ресурсу, заявив колишній виконуючий обов'язки міністра фінансів України Ігор Уманський в інтерв'ю тижневику «Деловая столица».

За його словами, до згаданої суми входять 95 млрд грн, які необхідні для обслуговування взятих раніше зовнішніх позик. Крім того, в поточному році уряд повинен буде погасити ОВДП на суму 5,2 млрд грн, а також повернути місцевим бюджетам 12,3 млрд грн, які Держказначейство «вилучило з їхніх рахунків» у 2011 році.

Крім того, І.Уманський зазначив, що зберігається заборгованість з відшкодування ПДВ на рівні 25 млрд грн, а також переплата податку на прибуток - близько 20 млрд грн.

«З урахуванням непідтверджених доходів (за словами І.Уманського, через завищені прогнози економічного зростання вони становлять 40,5 млрд грн) загальна потреба в додатковому ресурсі становить 198 млрд грн при загальному фонді держбюджету 332 млрд грн. У цій ситуації вносити соціальні зміни до бюджету - чисте шкідництво» - сказав І.Уманський.

При цьому він вважає, що в поточному році надходження від приватизації не перевищать 10 млрд грн. На зовнішніх ринках Україна зможе залучити не більше 12 млрд грн (1,5 млрд дол.), а на внутрішньому, судячи з досвіду минулих років, не більше 50 млрд грн.

Брак ресурсів, за словами І.Уманського, можливо буде компенсована за рахунок здійснення грошової емісії.

«Максимальний обсяг додаткової емісії, яку зможе проконтролювати Нацбанк у нинішніх умовах, - це 20 млрд грн. Щоб це зробити, розглядається варіант розформовування частини резервів НБУ, зібраних, наприклад, під рефінансування в кризу 2008-2009 рр.», - зазначив І.Уманський.

Також він вважає, що уряд може почекати з погашенням боргу перед місцевими бюджетами, тимчасово заощадивши 12,3 млрд грн, і повністю погасити заборгованість з відшкодування ПДВ за рахунок випуску облігацій і «закрити очі на переплачений податок на прибуток».

При цьому І.Уманський зазначає, що названі вище можливі джерела додаткових фінансових ресурсів не є оптимальними і досить ймовірно, що така політика «врешті призведе до охолоджування економіки, втрати робочих місць, а в середньостроковій перспективі - і економічної незалежності».

Як повідомляв УНІАН,12 квітня Верховна Рада України прийняла зміни до державного бюджету на поточний рік для реалізації соціальних ініціатив Президента.

Законом передбачається збільшити доходи держбюджету на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн, зокрема, доходи загального фонду збільшити на 28,8 млрд грн - до 316,954 млрд грн.

Витрати держбюджету будуть збільшені на таку саму суму - до 391,356 млрд грн, зокрема, витрати загального фонду - на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

Президент підписав зміни до держбюджету на 2012 рік.