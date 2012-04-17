Експерт: попит на готівкову інвалюту в квітні збережеться на рівні березня

Попит на готівкову іноземну валюту в квітні може бути приблизно співставним з березневим, сказано в коментарі керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Миколи Івченка, переданому агентству УНІАН.

За його словами, стабільність курсу долара США, а також можливість одержати велику прибутковість за гривневими інструментами не сприятиме значному зростанню попиту на іноземну валюту.

М.Івченко нагадав, що обсяг купівлі готівкової іноземної валюти в Україні в березні збільшився на 21,24% - до 1,75 млрд дол., обсяг продажу – на 12,59%, до 1,2 млрд дол.

«Зростання цих показників – характерне явище для березня, коли ділова активність традиційно починає збільшуватися. У результаті чисте сальдо купівлі готівкової іноземної валюти в березні становило 544,1 млн. дол., що майже на 46% більше, ніж у лютому», - каже експерт.

Також М.Івченко відзначає, що збільшення попиту на готівкову валюту привело до того, що частка готівкового ринку в загальній структурі валютного ринку в березні зросла з 8% до 8,6%. «Проте вона залишається незначною, що не дає можливості коливанням попиту на готівковому валютному ринку істотно позначатиметься на безготівковому курсі долара в Україні», – каже він.

М.Івченко також повідомив, що поліпшення стану платіжного балансу дозволило НБУ в березні купити 152,5 млн. дол. Крім того, Нацбанк продовжив збільшувати обсяги купівлі євро – 114 млн. євро у порівнянні з 21 млн. євро в лютому.