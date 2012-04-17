ДПСУ з травня запустить безкоштовний центр сертифікації ключів електронного підпису

Державна податкова служба України (ДПСУ) планує запустити роботу центру сертифікації ключів електронного підпису з травня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова ДПСУ Олександр Клименко.

«З травня планується запуск безкоштовного центру сертифікації ключів, який дозволить не витрачати свої гроші, дасть максимальну можливість залучити платників до подачі звітності в електронному вигляді», - відзначив він.

О.Клименко прогнозує, що в результаті, створення такого центру, робота над яким на сьогодні проводиться, сприятиме відходу з ринку компаній, які надають електронні ключі. «Навіщо підприємству платити якісь гроші за електронний ключ, якщо воно може одержати це безкоштовно», - резюмував О.Клименко.

За його словами, за допомогою таких електронних ключів підприємці повинні мати можливість подавати звітність не тільки до органів ДПСУ, а й в інші держоргани, зокрема, до Пенсійного фонду.