Україна посідає 25-е місце в світі серед імпортерів товарів

За даними Світової організації торгівлі, Україна в 2011 році стала 25-м світовим імпортером (без урахування торгівлі всередині ЄС) товарів з часткою на глобальному ринку в 0,6%.

Також, за даними СОТ, Україна посідає 23-е місце серед експортерів і 30-е серед імпортерів комерційних послуг (без урахування торгівлі всередині ЄС) з часткою 0,6% і 0,5% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6 млрд. 747,5 млн. дол. проти також негативного сальдо у розмірі 3 млрд. 025,3 млн. дол. у 2010 році.

Імпорт товарів і послуг до України в 2011 р. зріс до 88 млрд. 854,9 млн. дол. (у 2010 році – 66 млрд. 189,9 млн. дол.), причому імпорт товарів становив 82 млрд. 606,9 млн. дол. (у 2010 році – 60 млрд. 742,2 млн. дол.), імпорт послуг – 6 млрд. 248 млн. дол. (у 2010 році – 5 млрд. 447,7 млн. дол.).

Експорт товарів і послуг з України в 2011 р. зріс до 82 млрд. 107,4 млн. дол. (у 2010 році – 63 млрд. 164,6 млн. дол.). При цьому експорт товарів становив 68 млрд. 409,8 млн. дол. (у 2010 році – 51 млрд. 405,2 млн. дол.), експорт послуг – 13 млрд. 697,6 млн. дол. (у 2010 році – 11 млрд. 759,4 млн. дол.).