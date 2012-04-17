Міжбанк: закриття торгів - 8,0210/8,0235 грн/дол.

Сьогодні на українському на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0200/8,0240, до 12:00 звузився спред 8,0215/8,0235. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 8,0210/8,0235 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2708/11, до 12:00 ціни підвищилися 0,2711/13. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2710/13. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,5740 (-0,1050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3090/1,3170. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 10,5305/10,5400, до 12:00 ціни пішли вгору 10,5445/10,5515. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися 10,5330/10,5400.