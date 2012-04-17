Кожний третій іноземний інвестор планує розвивати свій бізнес в Україні - ДПСУ

За даними соціологічного опитування, 31% іноземних інвесторів, що працюють в Україні, мають намір зробити нові вкладення у розвиток свого бізнесу.

Як повідомляє прес-служба Державної податкової служби України, такі результати дослідження інвестиційного клімату в Україні були презентовані під час спільної прес-конференції голови ДПС України Олександра Клименка та засновника компанії „Research&Branding Group” Євгена Копатька.

За повідомленням, ще 26% бізнесменів із зарубіжжя розглядають можливість інвестування в нашу країну, але остаточно поки не визначилися.

Голова податкової служби зізнався, що такі результати опитування були для нього сюрпризом. «Ініціюючи таке перше масштабне дослідження, ми не очікували одразу позитивних результатів. Ми і не переслідували такої мети. Для нас головним було дізнатися об’єктивний стан вітчизняного інвестклімату. Ми його отримали і відтепер зможемо планувати свої подальші кроки для підвищення привабливості нашої країни для іноземних інвесторів», – зазначив О.Клименко.

За його словами, у подальшому особлива увага приділятиметься ліквідації тих перешкод, які, на думку інвесторів, заважають розвивати бізнес в Україні. Зокрема, багато учасників дослідження заявили про необхідність подальшого вдосконалення податкової системи.

«Водночас, за результатами різноманітних опитувань, податкова визнана найменш корумпованим органом. І досягли ми цього за рахунок мінімізації людського фактору», - зауважив О.Клименко.

Він додав, що надалі ДПСУ продовжуватиме скорочення всіх формальних процедур, що стосуються оподаткування.

«За нашої ініціативи, нагадаю, спрощено процедуру прийняття звітності, ліквідовано кілька адміністративних довідок, оптимізований процес реєстрації платників ПДВ та побудовано нову систему обслуговування малого бізнесу. Запевняю, що на цьому ми не зупинимося», – пообіцяв О.Клименко.

Керівник ДПСУ впевнений, що всі новації податкової сприятимуть підвищенню індексу інвестиційної активності в України, який буде відображено у результатах наступного дослідження.